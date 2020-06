L’Espace Entreprise Garosud organise le jeudi 2 juillet à partir de 18h la deuxième édition de sa Summer Beach Party. Cette soirée business est prévue en présenciel, « Dans le respect des gestes barrières et des distances sociales », précisent les organisateurs. Elle permettra de renouer avec les échanges entre professionnels à l’heure de l’apéritif.

Structure montpelliéraine, l’Espace Entreprise manage deux centres d’affaires dans l’agglomération, avec deux salles de réunion et une offre de soixante-dix bureaux ponctuels, sans oublier les traditionnelles activités de domiciliation d’entreprise, de service téléphonique, stockage et restauration.



Le jeudi 2 juillet à partir de 18h à l’espace Entreprise Garosud, 48 rue Claude Balbastre à Montpellier. Entrée gratuite. Infos et inscription sur le site des organisateurs