Ce 25 juin, une cuvée de vins assez unique va sortir de terre. Pour fêter les 130 ans de sa découverte, le Gouffre de Padirac s’est en effet associé au Clos Triguedina, il y a un an, pour enterrer des bouteilles de Probus 2016 du domaine à 103 mètres de profondeurs. Cette année, c’est l’heure de la dégustation et le Gouffre de Padirac organise un événement pour découvrir cette cuvée spéciale lors d’une visite VIP.

Le Gouffre de Padirac est le troisième lieu le plus visité d’Occitanie. Le Clos Triguedina, quant à lui, est une exploitation viticole reconnue depuis sept générations et gérée par Sabine et Jean-Luc Baldès.

Inscription en ligne. Dégustation de la cuvée Probus 2016 enterrée au Gouffre de Padirac, le 25 juin.

C.B