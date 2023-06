Quelle cybersécurité pour demain ? Les Rencontres cyber d’Occitanie se penchent sur la question

Et de neuf ! La nouvelle édition des Rencontres Cyber d’Occitanie (RCO) a mobilisé plus de 1200 visiteurs et exposants à Diagora Labege ce mardi 13 juin sur le thème : « Quelle cybersécurité pour demain ? »

Car si la cybersécurité est plus que jamais au centre des préoccupations des entreprises et des collectivités, force est de constater que le chemin est encore long et tortueux, notamment pour les petites structures. Comme le souligne Marc Sztulman, conseiller régional d’Occitanie et président de Cyber’Occ, en introduction de la rencontre. « Notre but n’est pas la résilience, c’est-à-dire d’aider l’entreprise à revenir à l’état antérieur », explique-t-il. « C’est au contraire de l’aider à renforcer son système, car on sait que les pirates informatiques ne passent jamais deux fois de la même façon. »

Car les hackeurs, justement, gardent toujours un coup d’avance. Ils vendent des partages de données pour quelques dollars sur des sites spécialisés, font de la publicité sur le dark web et mettent même en place des « services clients » pour mieux répondre à leurs victimes. « Certains groupes pirates commercialisent plus de 800.000 accès entre 1 et 50 euros », prévient ainsi Damien Bancal, fondateur du site Zataz, qui constate que le nombre de ramsonwares explose : de 128 l’an dernier à 459 en mai 2023. « Nous sommes désormais face à de véritables Pablo Escobar 2.0 qui travaillent en écosystème, font bosser des sous-traitants et créent des emplois », dit-il.

Savoir jouer collectif

Face à cette hyper-organisation de la cyberdélinquance, que faire ? Les hauts dirigeants des grandes sociétés spécialisées s’interrogent sur l’avenir. « Il faut jouer collectif et s’organiser entre entreprises, car la concurrence n’a pas de sens face à cette menace », alerte Nolwenn Le Ster, Head of Cybersecurity de Capgemini France et présidente de la commission cybersécurité de Numéum, au micro du journaliste Yves Villaginès, chef de service Entrepreneurs au sein du groupe Les Échos, animateur de la plénière. Il y a urgence, affirme de son côté Fabien Lecoq, Head of Cybersecurity de Sopra Steria : « Avec les smart cities et les bâtiments connectés, tous les systèmes peuvent être touchés, avec des conséquences parfois dramatiques. »

La récente cyberattaque du Syndicat mixte départemental (SMDEA) de l’Ariège, qui a bloqué fin mai les réseaux d’eau potable, prouve combien la cybersécurité reste un sujet brûlant. Les RCO ont su fédérer un véritable réseau de structures expertes et/ou impliquées dans le sujet : l’Anssi, la Région Occitanie, Cyber’Occ, l’agence de développement économique régionale Ad’Occ, Toulouse Métropole, qui réfléchit à son pôle numérique Matabiau, ou encore l’Apec, La Mêlée, la Gendarmerie nationale, l’Irit… Au final ce sont près d’une cinquantaine d’acteurs et d’organismes qui ont participé à cette manifestation avec, en prime, près de 500 rendez-vous d’affaires programmés. Rendez-vous est pris en 2024, pour le dixième anniversaire des Rencontres Cyber d’Occitanie.

Martin Venzal

Sur les photos :

– > Rémy Daudigny, délégué à la sécurité numérique pour la région Occitanie au sein de l’Anssi

– > La table ronde plénière avec, de gauche à droite, Julien Touzeau, head of cybersecurity consulting Airbus Protect ; Fabien Le Coq, head of cybersecurity de Sopra Steria, Nolwen Le Ster, head of cybersecurity de Capgemini France, et Nicolas Arpagian, vice-président de HeadMind Partners.

– > La délégation d’Adrar Formation à l’entrée du salon.

– > Bertrand Serp, vice-président transition digitale de Toulouse Métropole.

Crédits photo : Rémy Gabalda - ToulÉco.