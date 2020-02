Ressources Humaines. 3X Consultants & MC Conseil donnent naissance à Noous

La société Noous vient d’être créée et fait suite à la fusion de deux entreprises spécialisées dans les ressources humaines : 3X Consultants (Toulouse – Bordeaux, Lyon) et MC Conseil (Paris – Nantes).

La nouvelle entité, présidée par Frédéric Carpent et dirigée par Pacôme de Tayrac revendique ainsi 200 collaborateurs, cinq pôles d’expertise et plus de 300 clients dont une dizaine de sociétés inscrites au Cac40. Son siège est basé à Toulouse.

Ses domaines d’action sont « l’externalisation de l’alternance-stage, la conduite de transformation organisationnelle RH/RSE/QHSE, l’événementiel et la location de salle dans son meeting business center, ou encore l’activité de DRH à temps partagé à destination des TPE/PME ».