Recherche : un nouveau directeur à l’Onera

L’Onera a un nouveau directeur du rayonnement scientifique en Occitanie et en Nouvelle-Aquitaine, en la personne de Thierry Alcouffe. Il succède à Dominique Le Quéau qui a fait valoir ses droits à la retraite. Ancien directeur général des services adjoint à l’université de Bordeaux, ce fonctionnaire territorial a été vétérinaire libéral dans une première vie, avant de rejoindre la recherche et l’action économique. À Toulouse, il a ainsi été chargé de mission scientifique au sein de la région Midi-Pyrénées en 2003, avant de prendre, de 2004 à 2009, la direction du service recherche du conseil régional. En 2012, il était devenu directeur de la recherche et de l’enseignement supérieur.

De retour à Toulouse, au sein de l’Office national d’études et de recherches aérospatiales, il souhaite se positionner comme un « ambassadeur de l’Onera et se mettre à l’écoute des signaux faibles afin d’identifier très en amont les opportunités de projets qui ont du sens pour l’office et qui lui permettront d’avoir un coup d’avance », explique-t-il.

Basé sur le campus scientifique de Rangueil, le site de Toulouse fait partie des huit centres français de l’Onera. Il mobilise 420 collaborateurs, dont 280 ingénieurs et techniciens de recherche et 90 doctorants.