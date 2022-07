Sous la forme de webinaire, RhinOcc, le Réseau et hub pour l’inclusion numérique en Occitanie, organise comme tous les mois une rencontre en ligne entre intervenants et membres d’entreprises autour d’un thème. Ce mois-ci, la thématique abordée sera l’inclusion numérique des femmes. Cette rencontre sera dirigée par trois intervenantes spécialistes dans le domaine : Nolwenn Le Gall, de Reconnect Occitanie, Valérie Letard, de La Compagnie du Code, et Sylvie Meslin Saint-Jean, de La Fondation Orange.

Lors de cet événement animé en ligne, diverses questions seront abordées, notamment sur les solutions et initiatives à mettre en place pour assurer une meilleure accessibilité du numérique aux femmes. L’échange en ligne est prévu le jeudi 7 juillet, de 9h à 10h, et est entièrement gratuit.

Plus d’informations et inscriptions : Les matinales de l’inclusion n°1

Clément Perié