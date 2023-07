Succès pour le premier forum autour des femmes inspirantes d’Occitanie

BNP Paribas, en partenariat avec la Fedepro Fem, a organisé le 6 juillet dernier le F-Forum à la Cité à Toulouse, un événement pour mettre en lumière des femmes inspirantes en Occitanie. Sportives de haut niveau, dirigeantes d’entreprise ou étudiantes, elles ont témoigné de leur parcours et de leurs expériences à travers des tables rondes et des ateliers.

250 personnes ont assisté à cette première édition où des stands et des ateliers avaient été mis en place pour aider les participantes à réseauter et à préparer leur projet de vie. L’établissement bancaire, soutenu par la Région Occitanie et la Fedepro Fem dans cette opération, réfléchit d’ores et déjà à une deuxième édition.