BNP Paribas lance un programme pour la communication des entreprises à impact

La banque BNP Paribas lance, avec le groupe de communication Publicis, un programme nommé “My Com For Impact”. Celui-ci vise à accompagner pendant trois ans des entrepreneurs à impact social ou écologique dans leur communication et leur marketing.

Quinze lauréats seront accompagnés (cinq par an) pour une prestation valorisée à 200.000 euros. Le coût total de l’opération est donc estimé à 3 millions d’euros. Les entrepreneurs à impact social ou écologique d’Occitanie peuvent déposer leur candidature en ligne jusqu’au 14 février. Un jury composé de spécialistes de l’entrepreneuriat à impact, d’experts de la BNP et de Publicis, désignera les vainqueurs de l’appel à projet en mars 2022.