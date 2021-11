ToulÉco : votre nouveau magazine est en kiosque !

ToulÉco numéro 48 est en kiosques ! La nouvelle génération qui impose son style dans le vin, la bière et les alcools est à la une. Vous allez découvrir des jeunes cheffes et chefs d’entreprise qui nous font dire qu’en Occitanie, il y a du génie dans la bouteille ! À lire également, le grand entretien avec Samuel Cette, président de la CPME Occitanie.

Au programme par ailleurs, l’interview off de Alberto Alessi, chef d’entreprise italien qui travaille avec les plus grands designers du monde, ou encore un portrait sensible du jeune photographe Théo Renaut. Des pages spéciales Tech poseront la question suivante : mais où vont les millions levés par les start-up d’Occitanie ?

L’édition du Tarn fait un focus sur le premier camion hydrogène testé à Albi tandis que l’édition de Montpellier revient notamment sur le programme d’investissements de 13,5 millions lancé par l’Héraultais Profils Systèmes.

ToulÉco le mag est disponible dans ses trois éditions (Montpellier, Tarn et Toulouse) chez votre marchand de journaux en Occitanie et sur la boutique en ligne de ToulÉco.