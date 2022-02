Avec son programme de formation StandUp, L’Oréal prendra place dans un Train pour l’Égalité, du 26 février au 7 mars. Il entamera un tour de France qui passera par huit villes françaises, dont Toulouse le mardi 1er mars de 14h à 15h30, à la gare Matabiau.

Le projet StandUp vise à former et sensibiliser le public aux grands enjeux de d’égalité et, dans le cadre du Train pour l’Égalité, à apprendre comment réagir face au harcèlement de rue. Lors de cet événement, le public pourra s’entretenir avec les intervenants présents sur place et assister à des sessions de formation gratuites de 40 minutes.

Participeront Anne-Cécile Mailfert, présidente de la Fondation des Femmes, ainsi que Delphine Viguier-Hovasse, directrice générale de L’Oréal Paris International, Vincent Chauvière, directeur général de L’Oréal Paris, et Cindy Bruna, porte-parole internationale de L’Oréal Paris et StandUp. Sans inscription.

Intervention sur le harcèlement de rue, à Toulouse, mardi 1er mars, de 14 heures à 15h30, gare Matabiau, voie 6.



A.C