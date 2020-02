Le Crédit Agricole Toulouse 31 organise l’événement #Tousaucampus, le salon des bacheliers, étudiants et jeunes actifs de Haute-Garonne, le 29 février. Les visiteurs pourront rencontrer des entreprises locales qui recrutent des stagiaires, alternants et CDI dans de nombreux domaines : ingénierie, communication, immobilier, sécurité, petite enfance…

Plusieurs stands seront également dédiés au conseil, à la création de CV et lettre de motivation, et à la préparation aux entretiens. Plus de dix écoles Toulousaines seront représentées pour accompagner les bacheliers et étudiants dans leur démarche Parcoursup. Au programme également : des challenges sportifs, un escape game géant, des démonstrations et la rencontre de sportifs de haut-niveau.

#Tousaucampus, salon des bacheliers, étudiants et jeunes actifs de Haute-Garonne, le 29 février de 10h à 22h, au Stade Daniel Faucher à Toulouse. Informations sur le site internet dédié