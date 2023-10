La troisième journée de l’économie circulaire de Toulouse Métropole, dont le thème est « Économie circulaire : Comment changer d’échelle ? », se tiendra le 9 novembre prochain. Interviendront notamment au fil de la journée Vincent Terrail-Novès, premier vice-président de Toulouse Métropole délégué à l’économie circulaire, aux déchets et à la propreté, et maire de Balma, Céline Vachey, directrice de l’Ademe Occitanie, François-Michel Lambert, ancien député, président du cabinet de conseil en stratégie écologique Soroa, ou encore Emmanuelle Ledoux, directrice générale de l’Inec, l’Institut national de l’économie circulaire.

Au programme : des conférences, des tables rondes mais aussi des ateliers pratiques comme le jeu de l’écoconception, par Marie Cussol, cheffe de projet écoconception, animatrice du Programme régionale OcciMore, ou encore la Fresque de l’Innovation du groupement d’innovation pour l’Industrie (Gipi) par ses conceptrices Céline François et Stéphanie Merveilleux. L’après-midi, il sera aussi question de numérique responsable avec le collectif Good IT et The Repair Academy, centre de formation à la réparation de smartphones.

Entrée gratuite, inscription obligatoire en ligne.

Journée de l’économie circulaire, le jeudi 9 novembre 2023, de 8h30 à 17 heures au Village by CA, 31 allée Jules Guesde à Toulouse.