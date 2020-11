Les 25 et 26 novembre prochains se déroulera sur le web le « Granby Connexion International », un rendez-vous dédié au développement des relations d’affaires entre entreprises manufacturières françaises et québécoises.

Imaginé dans le cadre d’un projet de coopération économique conclu en 2016 entre le Sicoval, communauté d’agglomération du sud-est toulousain, et la communauté d’agglomération québécoise Granby Industriel, cet événement inédit, accessible via une plateforme numérique, accueillera ses participants le 25 novembre de 14 heures à 18h30 et le 26 de 14 heures à 18h20.

Inscriptions en ligne et plus d’informations sur le site de Granby Industriel.