La Confédération des petites et moyennes entreprises de Haute Garonne (CPME 31) organise, à 10 heures le 24 septembre prochain, un webinaire sur le SEO (ou référencement naturel). Il s’agit de l’ensemble des techniques et des actions permettant d’améliorer la visibilité et le positionnement d’un site web sur les moteurs de recherche.

C’est Laurent Peyrat, fondateur de l’agence spécialisée toulousaine La Mandrette, qui animera le séminaire en ligne. Objectif : apprendre toutes les astuces pour obtenir plus de visiteurs sur votre site internet.

Le 24 septembre à 10h. Inscriptions et renseignements sur le site des organisateurs.