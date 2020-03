Economie du massif : une agence des Pyrénées pour 2021

Lundi 2 mars, la Région Occitanie a réuni à l’Hôtel de Région de Toulouse une quarantaine d’élus locaux et acteurs du massif des Pyrénées afin de définir collectivement les missions et l’organisation de la future « agence des Pyrénées ».

Cet opérateur unique dédié au développement des Pyrénées fait suite à la création de son association de préfiguration le 17 janvier dernier. Présidée par John Palacin, conseiller régional, elle fédère les régions Occitanie et Nouvelle Aquitaine, les six conseils départementaux du territoire, les stations de montagne ainsi que l’Association de développement des Pyrénées par la formation, le Comité interrégional de développement et d’aménagement des Pyrénées, et la Confédération pyrénéenne du tourisme.

Ses quatre missions fondatrices sont le renforcement de la notoriété et de l’attractivité du massif des Pyrénées, la valorisation du patrimoine environnemental pyrénéen, l’accompagnement des projets de développement économique et l’animation d’un réseau d’acteurs pyrénéens.

Les acteurs du territoire seront de nouveau réunis au cours du mois de mai. Les travaux menés par l’association de préfiguration permettront d’aboutir à la création de l’agence à l’horizon début 2021.