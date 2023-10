Face aux profonds enjeux auxquels doit faire face la montagne (changement climatique, nouvelles aspirations touristiques et résidentielles, relocalisation des savoir-faire, etc.), l’Agence des Pyrénées organise, en partenariat avec l’association Agora Pyrénées, la troisième édition de Pyréneo. L’événement se tiendra à Lourdes du jeudi 12 au samedi 14 octobre.

Tous les acteurs socio-économiques du territoire sont invités à venir y croiser leurs regards sur les grands défis du massif et décider ensemble des actions à mener : plus de 600 participants sont attendus, associations, élus, entreprises ou paysans des six départements du massif pyrénéen.

Suivant son fil rouge « les Pyrénées, terre d’hospitalité et d’innovation face aux défis contemporain », l’événement débutera par une conférence sur le thème « Les Pyrénées en 2050 », avant de laisser la place à cinq ateliers de travail thématiques autour de la gestion de l’eau, du tourisme et de l’identité pyrénéenne, rythmés par des moments culturels et de découverte. Carole Delga, présidente de la Région Occitanie, sera présente à la soirée de lancement de la marque Pyrénées. Programme détaillé ici ou sur le site de l’agence des Pyrénées.

Pyréneo, le grand rendez-vous des acteurs du massif pyrénéen, du 12 au 14 octobre, à Lourdes.