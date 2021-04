À l’occasion de la Hannover Messe de Hanovre (Allemagne), un des plus grands salons mondiaux consacré à la technologie industrielle Le Village Francophone-My Global Village propose un dispositif numérique spécial sur trois jours du 14 au 16 avril. Parmi cette riche programmation, des jeunes pousses francophones présenteront leurs activités lors « de pitchs ». Le 14 avril de 15h30 à 16h15, dix solutions pour des usines plus humaines et relocalisées seront présentés.

Le même jour de 16h45 à 17h30, dix startups « pitcheront » leurs projets pour des usines plus technologiques et robotisées notamment à travers l’internet des objets et la blockchain. Enfin, de 18h15 à 19h30, treize solutions pour une industrie verte et collaborative seront mises en avant.

Les entrepreneurs peuvent toujours s’inscrire pour devenir juré et ainsi désigné les propositions qu’ils préfèrent. L’inscription est également ouverte pour simplement visionner la programmation numérique du Village francophone.

Le village Francophone, à la la Hannover Messe du 14 au 16 avril.