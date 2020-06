L’agence de développement économique Ad’Occ, en partenariat avec la Région Occitanie, l’Ademe et l’association Terres EFC , organise un webinaire dédié à l’économie de la fonctionnalité et de la coopération (EFC).

L’économie de la fonctionnalité et de la coopération est une approche globale et systémique qui place au cœur de l’entreprise la préservation de la biosphère, la protection de la vie et le travail comme vecteur de développement personnel, d’émancipation et de création de valeur.

Webinaire Ad’Occ sur l’EFC, le 16 juin à 17h. Inscriptions : sur le site de la manifestation.