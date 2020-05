Depuis la ratification du Ceta [1], les échanges commerciaux ont été grandement facilités entre la France et le Canada. La Mêlée propose d’en apprendre plus sur les opportunités et les avantages dont les entreprises peuvent bénéficier sur ce marché : les services d’accompagnement, les programmes d’aide, ainsi que les aspects bancaires et juridiques afférents à la mise sur pied d’une éventuelle filiale ou succursale.

A l’occasion de ce webinaire, plusieurs intervenants sont attendus : Chantal Bouche, déléguée à l’Investissement de l’Ambassade du Canada à Paris ; Charles Jolicoeur, directeur du développement des affaires – Europe, Investissement Québec (Bureau de Paris) ; Dany LaRochelle, directeur du Bureau de Représentation de la Région de Québec en Europe ; Côme de Bagneux, directeur, services aux entreprises, Mouvement Desjardins (bureau de Paris) ; et enfin, Gacia Kazandijan, avocate d’affaires canadienne au Barreaux du Haut-Canada et de Paris

Webinaire co-organisé avec la Mêlée Adour, jeudi 14 mai à 17h. Inscriptions : sur le site des organisateurs.