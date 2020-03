La CPME 31 organise un webinar sur le thème du report des charges fiscales et sociales le 26 mars à 10h. Il sera animé par Martine Labadie en charge du Groupe d’action et de soutien (GAS).

Un autre webinar sur le thème « Point économique, aides et dispositifs d’accompagnement », sera animé par Samuel Cette, président de la CPME 31, le 27 mars à 10h00.

