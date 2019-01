La Chine, nouvel eldorado aéronautique pour Airbus et ATR

La Chine est au cœur d’une nouvelle bataille commerciale, celle des constructeurs aéronautiques. Avec un taux de croissance annuel de son trafic international de 6,3% entre 2018 et 2037, ce marché représente 19% de la demande mondiale, évaluée à 37.400 nouveaux appareils. Des perspectives optimistes qui devraient assurer à l’avionneur européen Airbus un carnet de commandes rempli, et qui pourraient aussi lui permettre de dépasser son rival américain, Boeing.

Car les deux constructeurs se disputent âprement ce deuxième marché mondial, le premier devant les Etats-Unis dès 2025, selon l’Association internationale du transport aérien (Iata). Et, dans cette bataille commerciale, Boeing devance pour l’instant son rival (202 appareils livrés l’an passé contre 176). Mais l’intensification des tensions commerciales entre Pékin et Washington pourrait faire pencher la balance du côté européen. Donald Trump impose depuis cet été des droits de douane punitifs sur des marchandises chinoises. Pékin réplique déjà avec des tarifs douaniers, mais pourrait aussi cibler Boeing, symbole de l’Amérique et son plus grand exportateur.

Les craintes pesant sur Boeing devraient profiter à Airbus, qui a l’occasion du China Air Show de Zhuha, le plus grand salon aéronautique de Chine, a revu à la hausse ses prévisions. Il estime les besoins du marché chinois non plus à 6000 mais à 7400 nouveaux avions vendus au cours des vingt prochaines années. Pour une valeur totale de 1060 milliards de dollars (925 milliards d’euros).

Toujours selon le constructeur, c’est le segment des monocouloirs qui remporte la palme avec 6180 nouveaux avions. Pour le segment moyen-courrier, Airbus prévoit une demande de 870 appareils pour les long-courriers ( A350), 240 sur le segment des gros-porteurs de type A350-1000 et 130 pour les A380.

« L’aviation régionale est nettement sous-développée »

De son côté, le Toulousain ATR ne cache pas non plus ses ambitions. Pour lui, les besoins du marché chinois s’élèvent à plus de 1100 turbopropulseurs. « L’aviation régionale est nettement sous-développée », indique l’entreprise détenue à parts égales par Airbus et Leonardo. Sur le segment des avions d’une capacité allant jusqu’à 100 places, le constructeur estime que les besoins porteront sur soixante-dix appareils de cinquante places et 230 autres de soixante-dix places. Un parc qui permettra de relier 200 aéroports régionaux, créant ainsi 690 nouvelles routes.

A ces prévisions, s’ajoutent désormais les besoins du segment de l’aviation générale qui inclut les appareils allant jusqu’à une capacité de 300 places. Un segment que le gouvernement chinois veut désormais développer. Sur ce marché potentiel pour lequel l’ATR 42-600 est adapté, l’avionneur français prévoit 800 turbopropulseurs supplémentaires.

A.S.

Sur la photo : Airbus a livré en octobre à la compagnie taïwanaise China Airlines un A350-900. Crédits : Airbus by F.Lancelot/Master Films.