Santé. Bleexo prend le pouls des salariés

Stéphane Waller n’est pas un nouveau venu dans le monde de l’entrepreneuriat. En 1999, il a créé la société Meltis, un cabinet de conseil en ressources humaines, qui compte aujourd’hui des implantations à Toulouse et à Paris. Aux premières loges pour appréhender les tendances qui se dessinent dans ce domaine, il est convaincu de l’intérêt de travailler sur la qualité de vie au travail. C’est dans cette optique qu’il a créé Bleexo, une start-up, qui a intégré le Village By CA, en avril dernier. Il a autofinancé son projet et regroupé une petite équipe autour de lui.

« Je suis parti du constat qu’il existait un lien direct entre la qualité de vie au travail, l’engagement des salariés et les résultats nets de l’entreprise. Depuis deux ans, les problématiques autour du bien-être en entreprise ont connu une accélération véritable, bientôt plus personne ne pourra faire l’impasse sur le sujet », constate-t-il. Bleexo est un baromètre d’engagement. Il est construit sur un modèle d’une quarantaine de questions, qui permet de jauger les fluctuations d’implication des salariés. Ils sont interrogés, chaque semaine, sur quelques points.

L’internationalisation en ligne de mire

Leurs réponses sont ensuite agrégées, analysées et restituées sous la forme d’un tableau de bord destiné à l’équipe de direction, qui peut ainsi prendre leur pouls et apporter des corrections. « Jusque-là, les managers, les responsables des ressources humaines ou le dirigeant n’avaient que l’entretien annuel pour mesurer le ressenti de leurs salariés. Notre outil est dynamique et a une valeur prédictive. Le manager peut ainsi réagir vite et résoudre le problème. » Stéphane Waller parle d’un outil de médiation. La version bêta est sortie, depuis quelques mois, et compte déjà une trentaine d’utilisateurs. Depuis cet été la solution est accessible en intégralité.

Elle sera alors proposée sous forme d’abonnement pour 4 euros par mois et par salarié. Ses services s’adressent aux entreprises dès que le cap des cinq employés est passé. « On parle de pizza team. Dès qu’on ne peut plus se réunir autour d’une seule pizza, les difficultés commencent. » Dans une logique de start-up, Bleexo doit être rapidement scalable (capable de supporter l’hyper croissance) et nternationalisable. L’objectif est que la start-up soit européenne d’ici un an. Pour cela, Stéphane Waller envisage déjà une levée de fonds d’envergure pour « staffer » sa

start-up et accélérer sa croissance.

Agnès Frémiot

Sur la photo : Stéphane Waller, PDG de Bleexo. Crédits : Hélène Ressayres - ToulEco