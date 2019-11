Gastronomie : les frères Pourcel veulent réveiller le centre de Montpellier

« Tout redémarrer à zéro, pour notre dernier gros projet, qui va clôturer notre carrière. » C’est dans cet état d’esprit conquérant que les frères Pourcel (Jacques et Laurent), 55 ans, célèbres chefs à la tête du restaurant bistronomique Terminal#1 (ouvert en août 2016) à Montpellier, vont investir l’hôtel Richer de Belleval, en cœur de ville, au printemps prochain. Situé place de la Canourgue, construit il y a 900 ans, ce bâtiment est classé au titre des Monuments Historiques depuis 2015.

Le chantier de réhabilitation, qui bat son plein, a été ouvert à la presse le 7 novembre. Il révèle les trésors oubliés de l’ancienne mairie : trois salles voûtées, décors en trompe-l’œil, gypseries, frises, dessins, cour d’honneur… Les frères Pourcel y installeront leur nouveau restaurant gastronomique Le Jardin des Sens (qui a compté jusqu’à 3 étoiles), volontairement resserré, avec 35 couverts et sept services hebdomadaires (deux le midi, et cinq en soirée, du mardi au samedi). Le groupe a investi 1,5 million d’euros dans les cuisines et le mobilier, le promoteur Helenis, présidé par Thierry Aznar, prenant à sa charge l’acquisition et la réhabilitation (plus de 12 millions d’euros).

Soixante-quinze emplois créés en cœur de ville



Sont également prévus une offre bistronomique dans la cour intérieure, un bar, un hôtel de 20 chambres et suites, et la Fondation Helenis GGL, dédiée à l’art contemporain (responsable : Juliana Stoppa). L’hôtel-restaurant, exploité par le Groupe Château (Olivier Château)-Pourcel, emploiera 75 salariés (55 au démarrage), la moitié provenant du Terminal#1, l’autre moitié recruté. « Ce lieu constituera une nouvelle urbanité, au même titre que les nouvelles halles Laissac (inaugurées en décembre 2018) », a déclaré Philippe Saurel, maire de Montpellier.

(L’hôtel sera dirigé par Marie Chabas, ex-directrice des ventes de l’Intercontinental de Marseille. L’hôtel Relais&Châteaux (5 étoiles) offrira des chambres et suites avec des hauteurs sous plafond impressionnantes (4,6 à 4,8 mètres !). Les clients venant en voiture stationneront au parking Pitot et seront pris en charge par un service voiturier, avec un dépose-minute aménagé rue Foch.

Hubert Vialatte

Sur les photos :

> Les frères Pourcel côte à côté. Crédits : Julie Limont

> Une vue du bâtiment rénové. Crédits : atelier d’achitecture Philippe Prost