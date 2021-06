Les frères Pourcel rouvrent leur restaurant Le Jardin des Sens à Montpellier

Après des travaux reportés, en raison du blocage des matériaux à l’étranger (marbre d’Italie, agencements de climatisation) et à la crise sanitaire, Le Jardin des Sens rouvre ses portes le 26 juin dans l’hôtel particulier Richer de Belleval (directrice Mae Monnet), place de la Canourgue à Montpellier. Cette marque du groupe Château-Pourcel, codirigé par Olivier Château et les frères Jacques et Laurent Pourcel, ex-3 étoiles au Michelin, avait fermé ses portes il y a cinq ans pour laisser place à un programme immobilier. « Cette réouverture du Jardin des Sens est un projet très attendu, pas uniquement par nous, mais aussi par la ville et les commerçants du quartier. Elle symbolise une reconquête du cœur de ville », explique Jacques Pourcel.

Trente-cinq couverts seront proposés à partir du 6 juillet, avec des menus allant de 120 euros le midi à 190 euros le soir. Des produits locaux, comme le poisson du Grau-du-Roi, seront mis à l’honneur dans le premier thème du restaurant, intitulé « Dialogue avec la Méditerranée » (chef exécutif : Romain Montalva, secondé par Arnaud Dorléans). Ouvert cinq soirs et deux midis par semaine, le restaurant sera géré par une seule équipe, suite à des difficultés de recrutements rencontrées par le secteur. « Beaucoup de gens ont décidé de changer de vie pendant le confinement et la coupure entre les services est de moins en moins admise par les salariés », indique Jacques Pourcel.

Le projet aura nécessité plus de 16 millions d’euros d’investissements, dont 14 millions d’euros par le propriétaire des murs depuis 2016, Helenis (GGL Groupe), pour acquérir et réhabiliter le lieu, et 2,5 millions par le groupe Château-Pourcel dans la cuisine, le bar et l’espace de restauration.

Un lieu chargé d’histoire

Datant du XVIIe siècle, l’hôtel particulier Richer de Belleval est un lieu chargé d’histoire, puisqu’il a abrité l’Hôtel de Ville jusqu’en 1975 et une annexe du palais de justice de 1976 à 2010. Escalier d’honneur, salles voûtées sous gypseries et peintures, fresques anciennes et trompe-l’œil, l’hôtel 5 étoiles, dirigé par Marie Chabas et disposant de vingt chambres, est prêt à accueillir une clientèle principalement française pour cet été. « La clientèle étrangère ne reviendra qu’au printemps-été 2022 », précise Jacques Pourcel. La Fondation Helenis, dirigée par Numa Hambursin et Juliana Stoppa, sera également présente à l’hôtel Richer de Belleval pour encourager la création contemporaine et valoriser le dialogue entre art et patrimoine. Des expositions temporaires d’art contemporain ainsi que des événements culturels prendront ainsi place dans l’hôtel particulier.

C’est un défi entrepreneurial que prennent les deux frères en redonnant vie à cette marque dédiée aux saveurs méditerranéennes. « Nous sommes des passionnés, nous avons envie de revenir au sommet », révèle Jacques Pourcel, qui regrette que peu de restaurants soient étoilés à Montpellier : seuls quatre d’entre eux ont une étoile. Employant 180 salariés, le groupe Château-Pourcel est présent dans plusieurs établissements de la région et implanté en Asie (Saïgon, Colombo et Tokyo). Le chiffre d’affaires 2020 s’élève à 5,8 millions d’euros, en régression par rapport à 2019 (7,8 millions d’euros) du fait de l’épidémie de Covid-19.

Sarah Nguyen Cao Khuong, Agencehv

Sur la photo : L’ouverture de l’hôtel particulier Richer de Belleval, place de la Canourgue à Montpellier, est programmée le 26 juin. Crédits : DR.