Lafarge Holcim et l’Ademe inaugurent un nouvel atelier de valorisation de déchets à Port-la-Nouvelle

A Port-la-Nouvelle, Lafarge Holcim voit vert. Le géant de la construction a investi 7,5 millions d’euros dans une nouvelle ligne de valorisation de déchets solides broyés, au sein de sa cimenterie. Le projet a reçu le soutien de l’Ademe (environ 10 % de subvention). Il concerne trois grands ensembles : le convoyage, stockage et alimentation du four en déchets solides broyés, la mise en place d’un atelier de séchage et la mise en place d’un atelier.

« L’installation permet à la cimenterie de viser un taux de substitution des énergies fossiles de plus de 90 % à l’horizon 2022, ce qui favorise la compétitivité de l’usine, notamment grâce à une réduction de la facture énergétique », explique Christophe Landais, directeur de l’usine, certifiée Iso 14 001. « Les déchets solides broyés sont un combustible bien moins cher que les cokes de pétrole, confirme Pierre Vignaud, chef de projet à l’Ademe Occitanie. Lafarge doit encore valider le pilotage fin du process du four. Ce combustible apporte en effet plus d’hétérogénéité qu’un combustible pétrolier. Ces ajustements demandent des essais et des recalibrages de paramètres. »

35.000 tonnes de déchets valorisés chaque année

A terme, plus de 35.000 tonnes de déchets devraient être valorisés chaque année, soit le double de la capacité actuelle. « C’est aussi une solution de proximité pour les entreprises de la région cherchant à valoriser leurs déchets non recyclables », ajoute Christophe Landais. La cimenterie de Port-la-Nouvelle ambitionne de devenir à terme la première cimenterie à fonctionner sans combustible fossile. Ce qui clôturera une longue marche : en effet, l’usine de Port-la-Nouvelle utilise depuis 1988 des déchets industriels tels que des pneus usagés, des farines animales ou du bois industriel, pour alimenter son four chauffé par une flamme à 2000 degrés.

Un premier atelier de valorisation des déchets solides broyés a été inauguré en mai 2011, ce qui avait alors permis à la cimenterie de porter son taux de substitution aux combustibles fossiles à plus de 60%. Ce nouvel investissement industriel s’inscrit dans le plan régional de prévention et de gestion des déchets de la Région Occitanie. La région Occitanie comprend trois cimenteries, deux exploitées par Lafarge Holcim (Martres-Tolosane et Port-la-Nouvelle) et une par Calcia, à Beaucaire.

Hubert Vialatte

Sur la photo : la cimenterie de Port-la-Nouvelle du groupe Lafarge Holcim. Crédits : DR.