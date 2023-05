Avec la semaine de quatre jours, Bois Design fait le pari du changement de rythme

En savoir plus :

Fondé en 2009, spécialisé dans l’aménagement en bois (ossature bois, bardages, terrasses de piscines et spas en bois, etc.), Bois Design a désormais son siège à Sainte-Foy-d’Aigrefeuille, en Haute-Garonne. L’entreprise possède aussi un établissement secondaire à Bordeaux. La plupart des bois utilisés par la société sont locaux (forêt ariégeoise, montagne noire). Seuls les bois utilisés pour les terrasses de piscines sont exotiques.

Selon Gilles Bonzom, « le modèle de la maison individuelle est en crise à cause notamment de la conjoncture économique avec des taux bancaires relativement haut, un foncier très cher et une augmentation des coûts des matières premières chez l’ensemble des fournisseurs du bâtiment. Mais aussi de la transition écologique. À l’avenir, il y aura moins de constructions neuves, plus de réhabilitation et de rénovation. » Le dirigeant de Bois Design est notamment actif au sein de la Fédération française du bâtiment et L’Union des métiers du bois.