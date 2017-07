« Le tourisme doit miser sur l’innovation pour attirer de nouveaux visiteurs »

Jean-Louis Guilhaumon, quelles attentes ont formulé les acteurs du tourisme lors de cette rencontre ?

Nous avons pu échanger avec les professionnels du secteurs, les présidents des treize départements d’Occitanie ainsi qu’avec les responsables des EPCI (Établissement public de coopération intercommunale) qui, depuis la loi NOTRe, ont récupéré une partie de la compétence tourisme. Et nous avons entendu leurs attentes en matière d’ingénierie, afin de formuler les projets de territoires, et leur volonté de se réapproprier les grandes thématiques touristiques. Par exemple, la Haute-Garonne mise beaucoup sur le tourisme itinérant et équestre, mais aussi le Canal du midi ou le thermalisme. La politique des grands sites va être revisitée : désormais les grands sites auront obligation d’intégrer des zones mixtes. Ils devront communiquer sur une politique patrimoniale plus large en prenant en compte les richesses situées aux alentours de leur propre site.

Que pèse l’économie touristique en Occitanie ?

Le tourisme est le deuxième secteur du territoire après l’agriculture et l’agro-alimentaire et devant l’aéronautique et le BTP. Il fait travailler 118.000 personnes. Ce sont des emplois non-délocalisables, et le tourisme représente 10% du PIB de la région avec 14,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires. D’ici 2021 nous voulons étoffer notre offre en favorisant la montée en gamme de l’hébergement, en développant la saisonnalité et en travaillant davantage sur les quatre saisons.

Quelles sont les innovations attendues afin de valoriser le tourisme en Occitanie ?

Nous ne pouvons plus nous contenter de mettre seulement le patrimoine en valeur. L’innovation passe par le vécu d’une expérience unique pour le visiteur, il faut une mise en valeur dynamique de notre richesse patrimoniae afin de séduire notamment les nouveaux publics. Notre discours fait que nous nous adressons à la clientèle nationale, internationale mais également aux 5,7 millions d’habitants d’Occitanie.

La taille de la région Occitanie ne risque-t-elle pas de brouiller le message des acteurs touristiques ?

C’est effectivement la crainte ! L’objectif de la région Occitanie, c’est la deuxième région la plus grande de France, est de figurer dans le Top 10 des destinations européennes. Avec la grande diversité des territoires nous avons les atouts pour le faire, car entre mer et montagne, le touriste peut visiter un territoire aux multiples facettes. Tous ces éléments mis bout à bout font d’Occitanie une région qu’il est important de valoriser.

Propos recueillis par Philippe Font

Sur la photo : Jean-Louis Guilhaumon, vice-président de la région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée. DR.