Occitanie. Pétition contre la pollution dans la vallée de l’Orbiel

La mobilisation se poursuit dans la vallée de l’Orbiel, polluée par près de cent ans d’exploitation minière autour du village de Salsigne. Alors que selon les tests effectués par l’Agence régionale de santé d’Occitanie, cinquante huit enfants de la vallée audoise présentent des taux d’arsenic supérieurs à la moyenne, une pétition vient d’être mise en ligne pour interpeller une nouvelle fois les pouvoirs publics. Dans cette pétition, envoyée mardi 15 octobre au président Emmanuel Macron, à Agnès Buzyn, ministre de la Santé et à Elisabeth Borne, ministre de l’Ecologie, les membres de l’Association des parents d’élèves de la vallée de l’Orbiel se disent « révoltés » devant « le silence des autorités compétentes » et demandent « des actions imminentes » de l’Etat.

Connue depuis plusieurs années, la pollution dans la vallée de l’Orbiel a été aggravée par les inondations d’octobre 2018 qui ont charrié des sédiments miniers contenant de l’arsenic et des métaux lourds. « A l’arrivée, les chiffres donnent le vertige : 1, 5 million de tonnes de déchets toxiques, 45.000 tonnes d’arsenic mais pas uniquement, on retrouve aussi de grandes quantités de cobalt, plomb, manganèse, zinc », indiquent les parents d’élèves.

« A Salsigne, on ne dépollue pas, on confine les terres polluées sur le site. Les eaux de pluie pénètrent dans les résidus pollués et se chargent d’arsenic avant de rejoindre la rivière de l’Orbiel (…) Laisseriez vous vos enfants vivre dans ces circonstances ? » interrogent les parents dans leur pétition.

Ces habitants de la vallée de l’Orbiel réclament en premier lieu la dépollution des sites miniers et des zones de stockage des déchets toxiques ainsi qu’une cartographie précise de la pollution par des prélèvements sur des points précis et à intervalles réguliers. Autres demandes : la mise en place d’un centre médical local de suivi pour les enfants surexposés à l’Arsenic et autres métaux lourds et la création d’un fonds d’indemnisation pour les victimes.