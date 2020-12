Pollution des sols : le Sénat adopte deux amendements

Le 27 novembre dernier, le Sénat a adopté deux amendements issus des travaux de la commission d’enquête sur la pollution des sols, présentés le 10 septembre dernier. Mise en place en février 2020 à la demande de la sénatrice de l’Aude, Gisèle Jourda, cette commission d’enquête s’est basée notamment sur le cas d’école de la vallée de l’Orbiel, sur le territoire de l’ancien complexe minier de Salsigne, pour demander un « droit à l’information » sur les sites pollués et une loi de protection des sols, comme il en existe pour l’air et l’eau.

Ces deux amendements visent la création d’un fonds national de dépollution et de réhabilitation des sites et sols pollués de 25 millions d’euros et d’un inventaire de l’ensemble des établissements accueillant des enfants situés sur ou à proximité de sites pollués et le diagnostic de ces sols (50 millions d’euros). Pour Gisèle Jourda, « la dépollution est une priorité nationale qui ne doit pas être portée par les collectivités locales mais par l’État ». Adoptées par le Sénat malgré l’avis contraire du gouvernement, ces deux dispositions doivent maintenant l’être par l’Assemblée nationale.