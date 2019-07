La chambre de commerce et d’industrie de Toulouse Haute-Garonne organise la neuvième édition de son forum économique, en partenariat avec la CCI Occitanie le mardi 8 octobre.

Cette manifestation s’est imposée parmi les événements phare de la rentrée économique de la Ville rose. « Nous l’avons pensé comme un véritable laboratoire d’idées et un outil de prospective à destination des décideurs et des entrepreneurs du territoire », précise Philippe Robardey, président de la CCI de Toulouse.

Pour l’édition 2019 plusieurs intervenants sont attendus, parmi lesquels Pierre Hurstel, fondateur du cabinet Matière à réflexion, l’économiste Daniel Cohen, directeur du département d’économie de l’ENS, ou encore Catherine Barba, experte de la transformation numérique, entrepreneuse et business angel.

Forum économique de Toulouse, le mardi 8 octobre au casino Barrière. Entrée gratuite. Infos et inscriptions sur le site des organisateurs.