Philippe Fabre, nouveau directeur commercial de Bativigie et d’Activigie

Bativigie & Activigie, société toulousaine spécialisée dans la lutte contre le travail illégal se développe et renforce ses équipes. Elle a décidé de nommer Philippe Fabre, en qualité de directeur commercial. Lancée en 2015, la plateforme de services numériques de lutte contre le travail illégal s’engage à l’automne 2018 dans une stratégie de diversification de son activité avec le lancement prochain d’Activigie. Fort de son succès auprès des acteurs de la construction (+ 45% de progression du chiffre d’affaires sur l’exercice 2017/2018), la société toulousaine entend faire profiter l’ensemble des secteurs d’activité sensibles de ses solutions.

Philippe Fabre, 52 ans, diplômé de l’Ecole européenne d’entreprise de Montpellier, et de l’IAE de Perpignan était jusqu’alors directeur commercial et marketing France de Bureau Veritas biens de consommation. Précédemment, il a mené une carrière de dirigeant d’entreprise et de manager commercial à l’international, notamment aux Etats-Unis, au Brésil et en Europe du Sud. Au cours des années 2000, il a occupé la fonction de directeur des ventes pour l’Europe du Sud et la Turquie d’un acteur international du secteur textile. Basé en Île-de-France, Philippe Fabre pilotera le développement commercial de Bativigie et d’Activigie en lien avec le siège de Toulouse.