Salau : mine d’or ou écran de fumée ? - 1/6

Depuis plusieurs mois, le projet de réouverture de la mine de tungstène de Salau, en Ariège, divise la population locale et embarrasse le gouvernement qui envisageait une reprise industrielle plus aisée. ToulÉco remonte le filon, des origines jusqu’au projet de réouverture.

La mine de Salau, en Ariège, rouvrira-t-elle ? Identifié en 1964 par le Bureau de recherches géologiques et minières, exploité entre 1971 et 1986 par la société minière d’Anglade, ce gisement de tungstène, est connu jusqu’en Australie. Selon la société Variscan Mines, basée à Orléans et qui a obtenu en octobre 2016 auprès du ministère de l’Industrie, un permis exclusif de recherche (PER) d’une durée de cinq ans en vue d’une future exploitation, le potentiel de minerai toujours disponible à Salau serait d’environ 50.000 tonnes. On aurait affaire à « l’un des plus gros gisements de tungstène au monde ».

De quoi séduire l’État français qui a décidé au début des années 2010 de relancer sa politique minière et a notamment octroyé une dizaine de permis d’exploration à Variscan Mines. Pour Salau, la société orléanaise laisse entrevoir la possibilité d’une « indépendance nationale voire européenne » en tungstène. Matière première critique et stratégique pour l’industrie de pointe, ce métal dur et résistant à la chaleur, utilisé pour les outils de découpe et d’usinage, entre en effet dans la composition de superalliages pour l’aéronautique, l’armement ou encore les turbines à gaz. Sa production est assurée aujourd’hui à 80% par la Chine.

Perspective de 150 emplois directs

L’ancienne mine ariégeoise et ses vingt-six kilomètres de galeries creusées à partir de 1230 mètres d’altitude dans le massif granitique de la Fourque, au pied duquel la route s’arrête, serait donc pleine de ressources ? Et Salau, à deux kilomètres de là, dernier village français avant l’Espagne, niché au fond de la vallée du haut Salat, sur la commune de Couflens, à trente kilomètres au sud de Saint-Girons, pourrait retrouver sa prospérité passée, du temps de l’exploitation du tungstène ? Certains veulent le croire.

Ranimé en 2014 par la demande de permis de recherche de Variscan Mines, le souvenir de la mine est vivace chez ceux qui y ont autrefois travaillé et qui ont rejoint l’association PPERMS « Pour promouvoir l’exploitation responsable de la mine de Salau », promise par l’entreprise orléanaise. Tous sont sensibles aux perspectives économiques et sociales censées accompagner le projet avec la création de 150 emplois dans la mine, 600 emplois indirects et d’une usine de valorisation du tungstène à Saint-Girons.

Sur les photos. En haut : Exploitée à partir de 1971, la mine de tungstène de Salau a fermé ses portes en 1986.

En bas : D’anciens mineurs de Salau favorables à la reprise industrielle du site. Crédit : Rémy Gabalda – ToulÉco.