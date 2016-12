Toulouse. Devatics poursuit son hypercroissance à l’international

Devatics grandit vite, très vite. Au rythme de plus de 75% de croissance annuelle depuis sa création en 2010, la start-up vient de décrocher son label Pass French Tech. Elle est le cinquième lauréat en région. En septembre, au dernier salon Paris Retail Week, elle s’est vue décerner le prix de la technologie innovante. Son principe de base ? « Que chaque produit rencontre son client », répond Romulus Grigoras, cofondateur de Devatics aux côtés de Benoît Chaccot et Vincent Charvillat, tous trois enseignants-chercheurs à l’Enseeiht.

Dans la pratique, Devatics édite une suite logicielle qui mime le comportement d’un bon vendeur dans un magasin lors d’une consultation d’un site marchand. Vous recherchez du foie gras en promotion ? La page concernée du site gastronomique va s’afficher automatiquement. Vous n’avez pas finalisé votre achat ? Vous recevrez un mail post visite qui vous signale une baisse de prix. Le produit n’est plus disponible ? Un message vous conseille des articles de substitution…

La R&D au cœur de la stratégie

Dernière innovation en date de Devatics, le « OneStock », qui a nécessité un an et demi de travail. C’est une solution logicielle unique permettant de vendre sur le web le stock des magasins physiques en cas de non disponibilité en ligne. « Notre technologie est agile. Nous sommes capables de nous greffer sur n’importe quel système d’information existant d’une entreprise marchande pour y apporter une stratégie optimisée cross-canal. En clair, il s’agit d’utiliser plusieurs moyens de distribution en relation les uns avec les autres, comme internet, le magasin physique ou le téléphone. Nous travaillons sur les différentes étapes d’un parcours d’achat et mixons les solutions », souligne le dirigeant.

Conquête internationale engagée

Avec déjà deux levées de fonds d’un total de 2 millions d’euros, en provenance de business angels français et britanniques, et une approche en cours auprès de structures institutionnelles, Devatics a entamé son sprint vers les marchés pour devancer la concurrence. « Nous réalisons 50% de notre chiffre d’affaires, qui a atteint 1,5 million d’euros en 2015, à l’international. Nous devons encore développer ces marchés étrangers en 2017 », explique Romulus Grigoras. Deux bureaux, l’un à Paris, l’autre à Bristol, assoient déjà cette conquête. L’Europe, avec l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie, est particulièrement ciblée.

Près de 80 clients utilisent aujourd’hui la solution Devatics, tels Comtesse du Barry, Teddy Smith, La Poste, The Kooples ou au Royaume-Uni, WHSmith, The Perfume Shop ou Jigsaw. Garder le pied sur l’accélérateur, à un taux de croissance de 75% à 100% annuel, tel est l’enjeu de Devatics.

Isabelle Meijers

Sur la photo : Romulus Grigoras, PDG cofondateur de Devatics, emploie 42 collaborateurs. Crédits : Hélène Ressayres - ToulÉco