Aéroport Toulouse-Blagnac : un trafic passagers à la hausse au mois d’août

Le trafic de l’aéroport de Toulouse-Blagnac a progressé de 1,8% en août, avec 806.974 passagers. Le trafic national (+ 3,7% par rapport à août 2017) représente 36,3% du trafic, tandis que l’international capte les deux tiers du trafic total. Au niveau national, 290.078 passagers (+3,7%) le trafic sur la capitale augmente grâce à la ligne Paris-Orly (+4,5 %, 105.407 passagers), tandis que le trafic sur Paris-CDG est en repli (-2,8 %, 73.299 passagers).

En région, les croissances les plus significatives sont enregistrées sur Rennes (+25,9 %, avec 6 879 passagers), Figari (+17,1 %, 9334 passagers) et Lyon (+13,2 %, 23.027 passagers).

A l’international, l’aéroport Toulouse-Blagnac affiche 509.632 passagers (+0,3 %). L’espace Schengen enregistre une croissance de 2,2%. La destination vers Amsterdam est plébiscitée (+1,3 %, et 29.320 passagers), tandis que les plus fortes croissances sont observées sur Cagliari, Santorin et Palerme. Hors Schengen, le trafic sur Londres reste majoritaire malgré une baisse de 5,6% avec 84.384 passagers.

Vers l’Afrique du Nord le trafic enregistre une baisse générale (-3,6%) même si les destinations vers la Tunisie (+4,6 %) et le Maroc (+3,9 %) enregistrent une hausse importante. Pour la partie des mouvements commerciaux, la tendance est à la baisse (-0,8 %) avec 6710 mouvements réalisés.