Une nouvelle présidente pour la Banque Populaire Occitane

Le conseil d’administration de la Banque Populaire Occitane se féminise un peu plus. il y a quelques jours, il a élu une présidente. Catherine Mallet succède ainsi à André Samier, qui était à la tête du conseil d’administration depuis huit ans et dont le mandat de président arrivait à terme. Il reste cependant membre du conseil d’administration jusqu’en 2021.

Directrice financière et membre du directoire des sociétés Actia Groupe et Actia automotive, Catherine Mallet, 49 ans, est diplômée de l’Ecole Supérieure de Commerce de Toulouse. A ses côtés, deux nouvelles administratrices ont été nommées : Laurence Brumont, 54 ans, est directrice générale et commerciale de la SA Vignobles Brumont (Gers) et Séverine Roussel, 40 ans, est directrice commerciale du groupe François, spécialisé dans la production et la livraison de béton (Aveyron).

Sur les quinze membres du conseil d’administration de la Banque Populaire Occitane, sept sont désormais des femmes. Tous sont issus et représentants des huit départements de l’enseigne bancaire, dont la direction générale reste assurée par Alain Condaminas.