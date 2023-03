​​Aéronautique. ​Feu vert pour l’usine d’Aura Aéro à Toulouse Francazal

Chez Aura Aéro, les bonnes nouvelles s’enchainent. En octobre, soit quatre ans après avoir cofondé la start-up aéronautique installée dans un hangar, à la lisière des pistes de l’ancienne base aérienne de Toulouse Francazal, Jérémy Caussade, son président de 36 ans, annonçait que Era, l’avion régional à propulsion électrique, amorçait son décollage commercial. Le petit appareil de dix-neuf places venait d’engranger 130 lettres d’intention auprès de neuf compagnies aériennes.

Près de six mois se sont écoulés et le dirigeant, un ancien salarié d’Airbus et d’Airbus Helicopters, annonce que ​l’​usine, appelée l’Aura Factory, sera implantée au sud de l’aéroport de Toulouse Francazal, avec accès sur la piste, sur la commune de Cugnaux. « Nous avons étudié plusieurs terrains ​​mais, pour nous, Francazal a du sens », explique Jérémy Caussade. « Nous sommes proches de la supply chain et d’Airbus. »

Sur un terrain de dix hectares, appartenant à Toulouse Métropole, 40.000 m² de bâtiment vont sortir de terre. Le premier coup de pioche sera donné en 2024. Cette usine, composée de lignes de production de sous-ensembles et de chaînes d’assemblage pour ses deux avions, l’Era et​l’Integral,​ l’avion de voltige et de formation​,​ sera mise en service fin 2026 ou 2027.

Coût de l’opération : 150 millions d’euros. « Nous sommes en discussion pour la répartition du financement. Car un industriel n’a pas vocation à supporter la totalité de la somme », ajoute Jérémy Caussade.

Production de 100 avions Integral par an

La date de mise en service​​ ​de l’usine ​correspond​​ ​au début de l’i​ndustrialisation de l’Era, ​dont la première livraison est attendue pour 2027. Cet avion comptabilise en tout ​330 lettres d’intention. « On continue d’engranger. On avance correctement. » L’Integral a de son côté connu un coup dur. ​Le 12 avril​ 2022​, deux pilotes ​t​rouv​aient​ la mort​ dans le crash de​ ​l’​apparei​l lors d’essais en vue de ​sa​ certification. « On se révèle de l’accident », assure Jérémy Caussade. « Les essais de certification sont prévus dans quelque temps et une dizaine de clients seront livrés à court terme. » Aura Aéro​ mise sur la ​production de cent avions par an.

Audrey Sommazi



Sur les photos : Les techniciens travaillent sur le et le directeur dans les locaux de Ara Aéro à Francazal Photo Rémy Gabalda