28 millions d’euros pour un nouveau poste électrique à Toulouse Balma

Les sociétés Enedis et RTE travaillent à la construction d’un nouveau poste électrique source sur la zone de Balma Gramont, au nord-est de Toulouse. Ce complexe devra accompagner les besoins en électricité des quartiers périphériques où de nombreux projets d’aménagements sont en cours de finalisation : troisième ligne de métro et plus d’une quinzaine de zones d’activités voisines. « Raccordé au réseau, il permettra d’alimenter en électricité 35.000 à 40.000 foyers », précise Stéphane Lesenechal, délégué territorial d’Enedis Toulouse Métropole. Ce projet a nécessité 28 millions d’euros d’investissement pour une emprise foncière de quelque 5500 m².