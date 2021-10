À Toulouse, ATR se dote d’un showroom connecté

Huit mois de travail et 1 million d’euros. Pour concevoir son Customer Experience Studio, ATR n’a pas hésité à prendre des risques pendant la crise du Covid. Et ce, malgré les difficultés rencontrées, avec seulement dix appareils en 2020 contre soixante-dix en temps normal. « ATR a conservé son esprit d’innovation et cherché à montrer sa résilience. Nous avons investi pour le futur », assure le président exécutif Stefano Bortoli, qui a présenté ce nouvel outil entièrement conçu en interne.

Installé dans les locaux de l’avionneur à Blagnac, ce showroom, connecté et équipé de multiples caméras, doit permettre aux clients de vivre des expériences immersives illustrant l’offre du groupe franco-italien. Et pour ce nouveau lieu, ATR a su allier technologie, décor épuré et convivial. Après une première expérience de bienvenue dans laquelle un petit film rappelle la vision et les engagements du constructeur aéronautique, une salle propose de multiples modules.

Outre une cabine à taille réelle offrant la possibilité de tester les sièges et les aménagements intérieurs, le Customer Experience Studio permet de comparer de manière ludique les performances des appareils ATR et de ses concurrents, aussi bien en matière de consommation de carburant que de pollution sonore. « Le vrai plus, c’est que l’on peut le faire tous les jours, avec nos clients partout dans le monde », poursuit Stefano Bortoli. L’espace est en effet conçu pour des visites virtuelles, particulièrement utiles sur les multiples salons à l’étranger.

Technologie et développement durable

Une pièce permet par ailleurs de se mettre à la place du pilote, au sein d’un cockpit équipé d’un casque de réalité augmentée. De quoi tester les nouvelles aides au pilotage installées sur les ATR. « Le système Clearvision permet ainsi d’améliorer la vision des pilotes grâce à une vision synthétique réalisée à partir de caméras installées sur le nez de l’avion. Cela offre plus de sécurité pour les atterrissages dans des conditions difficiles, donc une plus grande régularité des vols et, de fait, moins de consommation de carburant », explique le président exécutif.

Si l’objectif premier est de garder le contact avec les clients dans cette période où les voyages restent limités, le CES propose également un espace de réunion modulable en studio télé pour la communication du groupe franco-italien, qui s’apprête à fêter ses 40 ans et veut perpétuer son modèle d’un avion « fiable et écologique », martèle Stefano Bortoli. Au printemps 2022, la compagnie aérienne norvégienne Braathens doit ainsi réaliser le premier vol avec un plein de carburant durable avec un ATR-72.

Paul Périé

Sur la photo de Une : Le cockpit installé au sein du Customer Experience Studio, testé par les élus locaux.

Dans l’article : Les élus Jean-Luc Moudenc, président de Toulouse Métropole, Jalil Benabdillah, vice-président de la Région Occitanie et Joseph Carles, maire de Blagnac, posent dans la cabine échelle 1 du CES d’ATR. Crédits : Valentine Chapuis - ToulÉco.