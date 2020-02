A Toulouse, TBS se dote d’une appli pour favoriser la sécurité de ses étudiants

Toulouse Business School annonce qu’elle se dote d’une application mobile favorisant la sécurité de ses étudiants à l’intérieur et en dehors de ses campus. Créée par deux jeunes diplômés de son Bachelor filière Innovation management (Alexandre de Crozals et Jules Campion), l’application Bigsis Pro (diminutif de Big Sister) « a été conçue pour prévenir les situations de harcèlement de rue, trouver refuge en cas de détresse et lancer une alerte lorsqu’un étudiant est témoin ou victime d’une agression ».

Elle est actuellement testée par 5500 élèves sur les campus français de TBS et a vocation à être déployée dans une dizaine d’établissements d’ici à la rentrée de septembre 2020.

Plusieurs services sont proposés sur l’application comme partager ses trajets à pied ou en voiture avec d’autres étudiants de l’école ou encore identifier rapidement des lieux sécurisés en ville ( établissements partenaires géolocalisés comme des bars, boîtes de nuit, ou commerces qui offrent leur assistance aux étudiants en situation de danger).

Elle permet aussi de lancer une alerte ou d’appeler les secours lors des soirées étudiantes (alerter en un clic les membres du staff présents sur place ou les services de secours grâce à la géolocalisation).