Aéronautique. Jean-Philippe Bédos, Space Aero : « La reprise sera lente et progressive »

Jean-Philippe Bédos, pouvez-vous nous rappeler ce qu’est Space Aero, dont vous êtes président depuis septembre dernier ?

Space Aero est une association née en 2007 sous l’impulsion de Safran et d’Airbus. Composée de douze membres exécutifs (des donneurs d’ordre tels que Thales et Dassault), elle compte 110 membres qui sont des PME et TPE installées dans toute la France. Son objectif est d’assurer la performance industrielle de la supply chain. Ce qui signifie : accompagner nos membres pour livrer à l’heure une commande de qualité et à un coût optimisé. En tout, nous avons soutenu 500 PME.

Nous sommes le bras armé du Gifas, le Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales.

Comment vos membres ont-ils vécu la crise du transport aérien ?

Ils ont perdu entre 40 et 60% de leur activité. Mais en raison des aides de l’État, leur situation financière n’est pas mauvaise. De notre côté, nous avons réduit la voilure et mis entre parenthèse nos projets. On s’est adapté pour passer le cap. Ce qui nous a permis de dégager un bilan financier positif.

Airbus a dévoilé un calendrier ambitieux de remontée des cadences pour sa famille de monocouloirs A320. Une bonne nouvelle qui va donner de l’air à toute la filière ?

La reprise sera lente et progressive, il va alors falloir relancer la machine, remettre le moteur en marche. Nous accompagnerons les PME dans cette remontée des cadences en travaillant avec elles sur les notions de charge/capacité.

En attendant la reprise, sur quoi travaille Space Aero ?

Au Bourget, en 2019, nous avions déterminé un projet sur lequel travailler : l’industrie du futur. En raison du Covid-19, il a pris du retard mais nous le relançons. Nous avons déterminé 300 entreprises en France, dont une cinquantaine en Occitanie. Parmi, elles Aviacomp, groupe Rossi Aero, Récaéro, ou encore Mecaprotec. Il s’agit de réaliser un diagnostic dans ces entreprises et de proposer des solutions pour booster la productivité et la compétitivité. Ce projet court jusqu’à fin octobre 2022.

Vous être vice-président supply chain et quality d’Airbus Helicopters. Qu’apportez-vous à vos membres ?

J’ai une très bonne connaissance du terrain puisque, en 2001, j’ai été responsable qualité chez Airbus Aircraft et ce jusqu’en 2012, avant d’intégrer Airbus Helicopters à cette même fonction. Je suis également membre des comités industrie et qualité au Gifas. Je suis une sorte d’interface, d’intermédiaire entre les entreprises et les donneurs d’ordre.

Propos recueillis par Audrey Sommazi

Sur la photo : Jean-Philippe Bédos, président de Space Aero. Crédits : Airbus - F. Lépissier.