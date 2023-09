Les 29 et 30 septembre auront lieu, à Muret, « Les Journées Territoriales », événement issu de la fusion du Salon des maires et des collectivités locales de Haute-Garonne et des Rencontres territoriales de Midi-Pyrénées. Ce nouveau rendez-vous réunira l’Association des maires de Haute-Garonne (AMF 31) et les associations régionales de la fonction publique, l’AITF (Association des ingénieurs territoriaux de France), l’ATTF (Association des techniciens territoriaux de France) et le SNDGCT (Syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales).

L’inauguration de ces premières journées territoriales est prévue à 10h30 le 29 septembre. Le 30 septembre, à partir de 9h00, commencera l’assemblée générale de l’AMF 31 lors d’une journée seulement réservée aux élus de Haute-Garonne. Plus d’infos et inscriptions en ligne.