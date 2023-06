La dix-septième édition des Arts en Balade à Toulouse et ses alentours aura lieu les 29 et 30 septembre et 1er octobre 2023. Durant trois jours, 138 artistes, dont huit ateliers collectifs, répartis dans 81 lieux à travers la Ville rose et ses environs, ouvriront les portes de leur atelier.

Des expositions seront également organisées autour de la manifestation, en partenariat avec La galerie 3.1 et avec la librairie Ombres Blanches. Comme l’an passé, des balades à vélo artistiques seront aussi proposées par l’association 2pieds2roues. Plus d’informations en ligne.

Les Arts en Balade à Toulouse, du vendredi 29 septembre au dimanche 1er octobre.