Dans le cadre de son « Be a boss Tour », le média Be a boss organise, le 16 février prochain, un événement dédié aux femmes entrepreneures. À chaque étape du tour, sept sociétés présélectionnées sur dossier pitchent devant un jury local pour concourir aux « Be a boss Awards » et deux d’entre elles sont sélectionnées pour la grande finale parisienne du 21 septembre, durant laquelle seront élues les trois lauréates nationales. Plus de cinquante candidatures ont été reçues pour le Forum Occitanie.

À noter la présence parmi les sélectionnées de Morgane Mousnier, de Clinit Technologies, et Léa Maravelle, de Croc Fork, toutes deux lauréates du premier Booster de Talents organisé par ToulÉco. Plus d’informations sur le programme et inscriptions en ligne.

Be a boss Occitanie aura lieu le jeudi 16 février 2023, à l’Iseg Toulouse, de 9 à 16 heures.