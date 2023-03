Ameublement. L’entreprise Merci René accompagnée par le fonds IéS

Le fonds d’investissement solidaire occitan IéS accompagne l’entreprise toulousaine Merci René ! à hauteur de 50.000 euros. L’entreprise intervient sur des activités de conseil et d’achat-revente de mobilier éco-responsable.

Merci René ! a été créée en 2018 et transformée en Société coopérative et participative (Scop) en 2019. Ses créateurs sont Olivier Hue, diplômé de Dauphine Paris et de l’école ECS (European Communication School) en business management et communication, et Guillaume Salesse, diplômé de design au lycée Le Corbusier de Strasbourg (2014-2016).