Animation. Le Toulousain TAT choisi pour fabriquer une série Astérix sur Netflix

Les Éditions Albert René et Netflix viennent d’annoncer le choix du studio toulousain TAT Productions pour fabriquer la nouvelle série animée Astérix réalisée par Alain Chabat et produite par Alain Goldman. La série sera adaptée de l’album Le Combat des Chefs de René Goscinny et Albert Uderzo, publié en 1966.

TAT Productions lance actuellement une large campagne de recrutement pour embaucher une soixantaine d’infographistes et porter ses effectifs à 200 salariés. Créé en 2000 par David Alaux, Éric et Jean-François Tosti, le studio d’animation est devenu l’une des références européennes dans la production de séries et longs-métrages animés. Sa production phare, Les As de la Jungle, rencontre depuis 2011 un énorme succès aussi bien à la télévision qu’au cinéma.