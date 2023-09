Cinéma. Le studio toulousain TAT Productions revendique un nouveau succès en salles

Le studio d’animation toulousain TAT Productions a passé un bel été. Son film d’animation Les As de la Jungle 2-Opération tour du monde s’est emparé lors de sa sortie en salles de la troisième place du box-office, derrière les blockbusters américains Barbie et Oppenheimer. Le film d’animation a conquis 260.000 spectateurs en sept jours. TAT Productions pense que leur film « pourrait devancer au box-office » le premier opus, qui avait réuni 700.000 spectateurs en 2017.

Fondé en 2000 par David Alaux, Éric et Jean-François Tosti, TAT Productions regroupe une société de production et un studio spécialisés dans l’animation 3D pour la télévision et le cinéma. Les personnages des As de la jungle, créés pour la télévision, existent depuis 2011. La série Les As de la Jungle à la rescousse a reçu un International Emmy Award et a été diffusée dans plus de 200 territoires et traduite dans plus d’une cinquantaine de langues. TAT se revendique comme « l’un des studios d’animation européens les plus prolifiques ». Il a sorti cinq films en salles depuis sa création.

Côté séries, TAT Productions travaille actuellement sur deux projets, Les aventures de PIl pour France Télévisions et Asterix d’Alain Chabat pour Netflix.