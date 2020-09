Annulation de la Foire de Toulouse : « La douche froide »

Patrice Vassal, comment GL Events gère l’annulation de la Foire de Toulouse ?

On gère dans l’urgence, dans la mesure où la foire était déjà en montage depuis mercredi dernier. Beaucoup d’exposants étaient venus s’installer, des stands sont déjà montés et pour tous ces acteurs économiques, c’est une douche froide supplémentaire car ils comptaient sur la Foire pour relancer leur activité. Certains d’entre eux étaient à l’arrêt depuis six mois et ils espéraient se relancer un peu. La Foire symbolisait vraiment la reprise de l’économie sur le territoire. C’est un double coup dur : pour nous, GL Events, mais aussi pour les 300 exposants qui misaient beaucoup sur la foire pour réamorcer leur activité à la rentrée

Peut-on estimer le manque à gagner généré par cette annulation ?

C’est difficile d’estimer un manque à gagner mais, ce qui est sûr, c’est que c’est de l’argent perdu. Les exposants ont investi pour faire aménager des stands, faire amener du matériel, engager de la démonstration. Cumulé sur les 300 exposants, ce sont des coûts énormes. Et le plus grave, c’est que le business ne va pas se faire. Les neufs jours de Foire sont perdus pour tout le monde.

Quel est l’impact de cette décision sur l’activité de Toulouse Événements ?

La foire est mécaniquement annulée en raison de la jauge qui interdit les manifestations de plus de mille personnes. Mais, au-delà de la foire, une jauge à mille personnes dans un parc des expositions de cette taille, qui met en place tous les protocoles, c’est ridicule : beaucoup de salons vont être annulés mécaniquement. Et c’est difficile de prévoir : on ne sait pas jusqu’à quand s’applique cette jauge et quels événements vont être annulés. Beaucoup d’organisateurs vont jeter l’éponge et nous avons déjà des annulations en cascade.

Quelles sont vos demandes ?

Nous travaillons dans un parc expo qui met en oeuvre tous les protocoles sanitaires pour travailler dans des conditions sécurisées et, au final, nous sommes considérés comme un espace public ou un supermarché lambda, où il n’y a pas de protocole mis en place. Pour nous, cela témoigne d’une profonde incompréhension. Cela veut dire que les pouvoirs publics ne prennent pas en compte le côté professionnel de nos métiers.

Nous menons un peu le même combat que les stades qui sont soumis à cette jauge, qu’ils soient d’une capacité de 3.000 ou de 50.000 personnes : la restriction est la même. Il faut considérer les parcs des expos comme des équipements professionnels, adaptés pour permettre une bonne gestion des flux. Mille personnes dans un espace comme le Meett, c’est comme s’il n’y avait personne.

Propos recueillis par M.V.

Sur la photo : Patrice Vassal, directeur de Toulouse Évènements, filiale de GL Events - Crédits : Rémy Gabalda - ToulÉco.