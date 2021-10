Arnaud Thersiquel, nouveau directeur de cabinet de TBS

Après son départ de la direction opérationnelle d’At Home, Arnaud Thersiquel rejoint la TBS Education en tant que directeur de cabinet de la directrice générale Stéphanie Lavigne.

Arnaud Thersiquel est un ancien étudiant de TBS (programme Grande École). Il a donc fondé et dirigé pendant six ans At Home, concept de pépinière d’entreprise, après avoir lancé les Ateliers Tersi,, entreprise de chaussures pour femmes en ligne. Arnaud Thersiquel a aussi eu des expériences dans des sociétés comme Thales Avionics ou Airbus et s’est impliqué dans le collectif Toulouse is AI, qui rassemble l’écosystème toulousain de l’intelligence artificielle. Il est intervenu comme conférencier à TBS ces trois dernières années.