Audit et conseil. Baker Tilly s’implante en Occitanie via le cabinet Dédia

Le groupe de conseil Baker Tilly s’installe pour la première fois en région Occitanie en signant un partenariat avec le cabinet toulousain Dédia. Fondé en 2006 par Benoît Libourel et Jean Pendanx, Dédia est un cabinet d’expertise comptable et d’audit qui compte à ce jour vingt trois collaborateurs, dont quatre associés pour un chiffre d’affaires de 3 millions d’euros.

De son côté, Baker Tilly revendique 1500 collaborateurs en France et accompagne quelque 25.000 clients. Avec plus de cinquante bureaux de proximité implantés en France, Baker Tilly a réalisé un chiffre d’affaires de 141 millions d’euros en 2021. Elle peut également compter sur son envergure internationale. Baker Tilly est en effet présent dans 148 pays, ce qui place l’enseigne dans le top 10 des réseaux d’audit et de conseil dans le monde.