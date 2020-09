Avec Wiseed, les particuliers investissent dans les start-up

En 2008, Wiseed innovait en créant la première plateforme de finance participative proposant à des particuliers d’investir dans des start-up. Un modèle qui a fait ses preuves et s’avère très performant, basé sur l’equity crowdfunding. « Cette formule permet aux investisseurs de devenir actionnaires de la société qu’ils choisissent », explique Yoann Bouvier- Serre, responsable du développement de la société. « Depuis dix ans, nous avons pu ainsi accompagner 107 start-up pour un montant de 40 millions d’euros issus de l’épargne de particuliers qui entrent au capital d’entreprises en devenir. » Wiseed, qui a favorisé surtout l’amorçage des entreprises innovantes dans les premières années, s’est diversifiée et s’est lancée dans le financement de la croissance d’entreprises à fort potentiel, en évoluant sur quatre secteurs d’activités : numérique, santé, énergies renouvelables et immobilier.

Alors que les plateformes de financement participatif dédiées aux entreprises se sont multipliées (plus de 200) la société toulousaine, qui dispose aussi d’une équipe à Paris, est devenue le leader national en equity crowdfunding, et gère un tiers du flux investi dans l’Hexagone. Rappelons qu’il existe deux autres formes différentes de crowdfunding sur lesquelles Wiseed ne s’est pas positionnée : le don pur et simple, sans contrepartie financière, et le prêt qui implique un remboursement avec ou sans intérêts.

Transparence, innovation, impact social

La plateforme offre aux entreprises des outils, des formations, des supports de communication, de l’intelligence, du réseau, un accompagnement post levée de fonds et une équipe dédiée. « Une entreprise peut lever au minimum 250.000 euros en contrepartie de 5 à 25 % de son capital », précise Yoann Bouvier-Serre. « On se charge de la relation actionnariale, de la responsabilité juridique et nous créons une holding qui regroupe tous les investisseurs particuliers pour chaque société, ce qui facilite l’ensemble du processus et le co-investissement éventuel d’autres acteurs (Bpifrance, capitaux risqueurs, business angels...). »

À partir de la mise en ligne, 100 % de l’objectif est atteint en trois mois en moyenne. Un succès garanti par une grande sélectivité, Wiseed reçoit plus de mille demandes par mois et en retient une quarantaine. « Wiseed est engagée depuis le premier jour dans le financement d’entreprises ayant un impact social, sociétal et environnemental positif et la communauté partage cette vision », assurent les dirigeants. « Nous misons sur la transparence et l’innovation. Wiseed a été la première plateforme à s’ouvrir aux sociétés coopératives et la première au monde à tenter de racheter un aéroport, celui de Toulouse-Blagnac. » En pleine croissance, Wiseed, qui rassemble 130.000 investisseurs, devrait franchir le cap des 200 millions.

Marc Pouiol

Sur la photo : Christophe Azaïs, directeur général, Mathilde Iclanzan, directrice d’exploitation, Nicolas Sérès, président du Conseil d’administration . Crédits : DR.